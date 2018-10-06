Тіло Монсеррат Кабальє привезли до зали для прощання (відео)

Сьогодні в Барселоні пішла з життя Монсеррат Кабальє.

У Барселоні померла оперна співачка Монсеррат Кабальє. Їй було 85 років.

6 жовтня у фургоні її тіло доставили до ритуального дому в Барселоні для підготовки до прощання, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося раніше, похорон Монсеррат Кабальє пройде у понеділок, 8 жовтня, в Барселоні. Поминки відбудуться завтра, у неділю, 7 жовтня, починаючи з 14.00 у медичному центрі.

Зірка світової оперної сцени 24 вересня була доправлена в одну з клінік Барселони, про що повідомляє газета Vanguardia з посиланням на інсайдера з оточення співачки. За наявними даними, у співачки виникли проблеми з сечовим міхуром.

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Запальний процес був окупований успішно, і вже незабаром Кабальє збиралися виписати з клініки. Через проблеми зі здоров'ям Монсеррат Кабальє в останні роки намагалася утримуватися від виступів.

Останні десять років вона пересувалася за допомогою милиць або інвалідного візка. Після автокатастрофи у 2002 році у неї проблеми із ногами.

Своє 85-річчя оперна діва відсвяткувала приголомшливим концертом у Києві 15 квітня.