Трамп вирішив не звільняти генпрокурора, який обговорював можливість його відставки

Американський президент заявив, що у них була "дуже хороша розмова".

Президент США Дональд Трамп не буде звільняти генпрокурора США Роба Розенстайна, який, за повідомленнями ЗМІ, обговорював спосіб відправити главу держави у відставку.

У понеділок, 8 жовтня, Трамп і Розенстайн розмовляли впродовж 45 хвилин на борту президентського літака. Згодом американський президент заявив, що у них була "дуже хороша розмова".Про це повідомляє Associated Press.

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Трамп також підкреслив, що краще пізнав Розенстайна і що у них склалися гарні стосунки.

Раніше ЗМІ писали, що Розенстайн обговорював план того, як відправити Трампа у відставку, а також зізнавався, що таємно записує розмови з президентом. У мін'юсті спростували цю інформацію, зазначивши, що слова заступника генпрокурора про таємні записи бесід були жартом.