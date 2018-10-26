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ЗМІ розповіли про потенційну бомбу, відправлену спонсору Демократичної партії США

21:53, 26 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це передає CNN з посиланням на джерело. За його словами, посилка схожа з раніше виявленими відправленнями, що містили вибухові пристрої. Вона була адресована мільярдерові Тому Стаєру, який є великим спонсором Демократичної партії.

Нова посилка була перехоплена в Берлінгеймі в Каліфорнії.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі подробиці про підозрюваного в розсилці бомб в США.

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Теги: #бомба#конгресмени-демократи