ЗМІ розповіли про потенційну бомбу, відправлену спонсору Демократичної партії США

Вона була адресована мільярдерові Тому Стаєру, який є великим спонсором Демократичної партії.

Співробітники правоохоронних органів перехопили ще одну підозрілу посилку, в якій може знаходитися вибуховий пристрій.

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Про це передає CNN з посиланням на джерело. За його словами, посилка схожа з раніше виявленими відправленнями, що містили вибухові пристрої. Вона була адресована мільярдерові Тому Стаєру, який є великим спонсором Демократичної партії.

Нова посилка була перехоплена в Берлінгеймі в Каліфорнії.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі подробиці про підозрюваного в розсилці бомб в США.