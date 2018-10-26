У США розповіли деталі про чоловіка, затриманого за розсилку бомб політикам

Підозрюваний має кримінальне минуле.

Чоловіка, якого заарештували за підозрою у розсиланні пакетів з вибухівкою критикам президента США Дональда Трампа, звуть Цезар Сайок-молодший, йому 56 років.

Сайок - зареєстрований член Республіканської партії, його білий фургон, наразі затриманий правоохоронцями, обклеєний фотографіями Дональда Трампа. Про це повідомляє американський телеканал NBC.

Він народився у Нью-Йорку, у дитинстві переїхав до Флориди.

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Підозрюваний має кримінальне минуле. 2002 року він був звинувачений у "погрозі бомбою", за що отримав один рік випробувального терміну, пише USA Today.

Окрім того, Сайок двічі був заарештований - у 1992 і 2014 роках. В останній раз - за крадіжку. Він намагався винести із супермаркету кошик з продуктами на суму 239 доларів.

Цезар Сайок-молодший також мав проблеми із грошима. У 2012 році він подав документи на визнання його банкрутом, а 2009 року в нього було вилучено майно.