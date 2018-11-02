Космічний аукціон: у США продають речі Ніла Армстронга - першої людини, яка ступила на Місяць (відео)

З молотка вже пустили костюм астронавта.

На аукціоні в Далласі, США, кожен може купити собі шматочок космічної історії.

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Сини Ніла Армстронга, першої людини, яка ступила на Місяць, виставили на торги деякі історичні речі. Також охочі можуть придбати реліквії, пов'язані з Джоном Гленном, першим астронавтом США, який зробив перший орбітальний космічний політ.

Так, форму космонавта, що належала Армстронгу, в якій він літав у космос, вже купили за 88 тисяч доларів. Серед історичних лотів - прапор, який Армстронг взяв з собою на корабель "Apollo 11" під час подорожі на Місяць півстоліття тому.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному аукціонному домі Artcurial на Єлисейських полях виставлять на продаж частину сходів Ейфелевої вежі.