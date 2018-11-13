Прощавай, Стен Лі: що залишив після себе один із засновників Marvel (відео)
16:54, 13 листопада 2018Світ
260 0
Стен Лі був неймовірним, як і герої, яких він створив.
Прощавай, Стен Лі: що залишив після себе один із засновників Marvel
Не стало Стена Лі, співзасновника компанії Marvel, комікси якої люблять мільйони.
Легендарному художнику, продюсеру, режисеру, письменнику було 95 років. Стен Лі заснував компанію Marvel у 1961 році разом з Джеком Кірбі.
Першим його творінням була "Фантастична четвірка". Лі створив не один десяток культових персонажів, яких неодноразово екранізували - Людину-Павука, Халка, Людей Ікс, Залізну Людину, Тора, Месників та багатьох інших.
Читайте такожПомер Стен Лі: що відомо про "батька" супергероїв Marvel (фото, відео)
У багатьох кінокоміксах Marvel можна побачити камео зі Стеном Лі. Письменник з'являвся в епізодичних ролях, що стало своєрідною візиткою фільмів. Стен Лі був неймовірним, як і герої, яких він створив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter