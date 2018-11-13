Прощавай, Стен Лі: що залишив після себе один із засновників Marvel (відео)

Стен Лі був неймовірним, як і герої, яких він створив.

Не стало Стена Лі, співзасновника компанії Marvel, комікси якої люблять мільйони.

Легендарному художнику, продюсеру, режисеру, письменнику було 95 років. Стен Лі заснував компанію Marvel у 1961 році разом з Джеком Кірбі.

Першим його творінням була "Фантастична четвірка". Лі створив не один десяток культових персонажів, яких неодноразово екранізували - Людину-Павука, Халка, Людей Ікс, Залізну Людину, Тора, Месників та багатьох інших.

Читайте такожПомер Стен Лі: що відомо про "батька" супергероїв Marvel (фото, відео)

У багатьох кінокоміксах Marvel можна побачити камео зі Стеном Лі. Письменник з'являвся в епізодичних ролях, що стало своєрідною візиткою фільмів. Стен Лі був неймовірним, як і герої, яких він створив.