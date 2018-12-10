Саудівська Аравія не видаватиме підозрюваних у вбивстві журналіста Хашоггі

У Саудівській Аравії звинуватили Туреччину в тому, що вона не передає Ер-Ріяду наявні у неї відомості про вбивство журналіста.

Влада Саудівської Аравії відмовилася екстрадувати в Анкару підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, відхиливши відповідну вимогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми не видаємо своїх громадян", - заявив у неділю, 9 грудня, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр на прес-конференції по закінченню засідання Ради співробітництва арабських держав Перської затоки у Ер-Ріяді, передає dw.com.

Одночасно аль-Джубейр звинуватив Анкару в тому, що вона не передає Ер-Ріяду наявні у неї відомості про вбивство журналіста.

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"Ми попросили наших друзів у Туреччині надати нам докази, які ми можемо використовувати в суді. Ми не отримали їх у тому порядку, в якому їх мали б отримати", - заявив він, додавши, що турецька сторона поділилася лише тією інформацією, яка вже просочилася в ЗМІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними прокуратури Стамбула, журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того, як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії. Також прокуратура підтвердила повідомлення, які раніше повідомляли ЗМІ, що тіло журналіста розчленували і знищили. При цьому, за даними прокуратури, вбивство відбувалося за заздалегідь підготовленим планом.

5 грудня суд Стамбул видав ордери на арешт двох осіб із близького оточення наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана, підозрюваних у причетності до вбивства Хашоггі - колишнього старшого радника принца Сауда аль-Катані і екс-заступник голови Служби загальної розвідки Ахмада аль-Ассірі. Обидва були відправлені у відставку після того, як Ер-Ріяд визнав факт вбивства Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.

За даними турецького агентства Anadolu, ордери на арешт були виписані після виявлення нових доказів, що вказують на те, що аль-Катані і аль-Ассірі були серед організаторів злочину.