Одна українка загинула, восьмеро травмовані внаслідок ДТП у Чехії

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Словацькій Республіці, «31 січня близько 5 години ранку поблизу словацького міста Попрад Пряшівського краю сталася ДТП за участю громадян України, які направлялися рейсовим автобусом з Праги до Ужгорода».

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Постраждалих доставлено до медичних закладів міст Левоча, Попрад та Спішська Нова Вес.

Посольству України у Словаччині доручено в координації зі словацькими компетентними органами надати всебічне сприяння постраждалим громадянам України, зазначається у повідомленні.

На місце пригоди прибула консульська посадова особа відбула, додали в дипустанові.