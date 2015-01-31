Одна українка загинула, восьмеро травмовані внаслідок ДТП у Чехії
19:59, 31 січня 2015Світ
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Одна громадянка України загинула, восьмеро, серед яких двоє дітей, отримали травми різного ступеню тяжкості в результаті ДТП, що сталося на території Чеської Республіки.
У ДТП загинула одна громадянка України / erve.ua
Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Словацькій Республіці, «31 січня близько 5 години ранку поблизу словацького міста Попрад Пряшівського краю сталася ДТП за участю громадян України, які направлялися рейсовим автобусом з Праги до Ужгорода».
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Постраждалих доставлено до медичних закладів міст Левоча, Попрад та Спішська Нова Вес.
Посольству України у Словаччині доручено в координації зі словацькими компетентними органами надати всебічне сприяння постраждалим громадянам України, зазначається у повідомленні.
На місце пригоди прибула консульська посадова особа відбула, додали в дипустанові.
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