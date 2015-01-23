У Донецьку відбулося відразу дві ДТП за участю БМП і «Уралу» бойовиків (фото)
Відразу дві ДТП за участю військової техніки терористів і цивільного транспорту відбулися в окупованому Донецьку в п'ятницю, 23 січня.
Про це повідомляє Новое Время.
Як повідомляють користувачі соцмереж, одна з ДТП сталося на вулиці Університетській.
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Як видно на фото, броньована машина піхоти бойовиків врізалася у військову вантажівку "Урал". Вона, у свою чергу, врізалась у маршрутний мікроавтобус.
Інша ДТП сталася в мікрорайоні Текстильник. Там на мосту військовий "Урал" врізався в легковий автомобіль.
В обох випадках про жертви і постраждалих не повідомляється. У той же час сайт терористичної організації "ДНР" не висвітлив обидва інциденту.
Це далеко не перший випадок ДТП за участю терористів. В середині січня на перетині Партизанського та Київського проспектів Донецька джип з бойовиками батальйону Кальміус, рухаючись на червоне світло, протаранив автобус з співробітниками підприємства Укрсплав. В результаті інциденту двоє людей загинули, ще 12 отримали різні травми - від легких, до середньої тяжкості.