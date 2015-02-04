НАТО планує створити в Грузії військові тренувальні центри

Про це повідомили у вівторок, 3 січня, на брифінгу в НАТО, передає ТАСС.

"НАТО має намір відкрити в Грузії військові тренувальні центри для країн НАТО і держав-партнерів. Це особливо цінно, оскільки Грузія має унікальне географічне положення", - сказав представник альянсу.

Він зазначив, що це питання буде обговорюватися на засіданні комісії Грузія-НАТО, яка пройде в Брюсселі під час спільної зустрічі міністрів оборони.

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За словами представника, рівень військової присутності альянсу на території країни буде мінімальним. "Їх завданням стане підготовка навчань, прийом військових з країн НАТО і держав-партнерів, логістика, тому їх число буде мінімальним", - додав він.

Також представник альянсу повідомив, що цього року в Грузії пройдуть навчання НАТО. "НАТО проведе навчання в Грузії в цьому році. Ми будемо проводити періодичні навчання в Грузії в рамках нашого співробітництва з цією країною наступного року", - підкреслив він.