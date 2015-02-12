Капітан затонулого лайнера Costa Concordia засуджений до 16 років в'язниці - ЗМІ

Прокурор вимагав для Скеттино 26 років і трьох місяців тюремного ув'язнення, передає "Комерсант" з посиланням на Reuters.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Costa Concordia здійснював круїз по Середземномор`ю, коли в ніч на 14 січня 2012 підійшов занадто близько до острова Джильйо, напоровся на риф і затонув.

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На борту корабля перебувало 4200 пасажирів і членів екіпажу. 32 особи загинули.

Компанія "Коста крочере" запропонувала постраждалим по 11 тис. євро компенсації, проте близько 150 пасажирів мають намір домагатися виплати більшої суми.