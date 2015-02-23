Оскар-2015: Стали відомі імена кращого актора і акторки
07:28, 23 лютого 2015Світ
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Оскар за кращу чоловічу роль дістався Едді Редмену за роль у фільмі «Всесвіт Стівена Хокінга».
REUTERS
Також у номінації були представлені Стів Карелл за роль у стрічці «Мисливець на лисиць», Бредлі Купер - «Снайпер», Бенедикт Камбербетч за роль у фільмі «Гра на імітацію», Майкл Кітон за роль в «Бердмен». Про це повідомляє Новое Время.
Оскар за кращу жіночу роль отримала Джуліанна Мур за роль у стрічці «Все ще Еліс».
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За звання кращої актриси також боролися Маріон Котійяр, фільм «Два дні, одна ніч», Фелісіті Джонс, картина «Всесвіт Стівена Хокінга». А також Розамунд Пайк стрічка «Зникла» і Різ Уізерспун - «Дика».
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