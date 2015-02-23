Оскар-2015: Вручено нагороду за кращий фільм

Нагороду за кращий фільм отримали продюсери - Алехандро Гонсалес Іньярріту, Джон Лешер і Джеймс Ст. Скотчдопоул. Про це повідомляє Новое Время.

У номінації також були представлені фільми «Снайпер», «Отроцтво», «Готель Гранд Будапешт», «Гра на імітацію», «Сельма», «Всесвіт Стівена Хокінга» і стрічка «Одержимість».

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Фільм також отримав Оскар за Найкращий оригінальний сценарій.