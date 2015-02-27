ЮНЕСКО засудила знищення джихадистами старожитностей Іраку

"Я глибоко шокована опублікованим відеозаписом, який показує знищення статуй і інших артефактів в Музеї Мосула. Я засуджую це як навмисну атаку проти тисячолітньої історії і культури Іраку, а також як спонукання до насильства і ненависті", - йдеться в заяві гендиректора, передає Бі-бі-сі.

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Як зазначає глава ЮНЕСКО, дії "Ісламської держави" порушують нещодавню резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує знищення культурної спадщини та запроваджує заходи по запобіганню незаконного продажу старожитностей і культурних цінностей Іраку і Сирії.

За словами Ірини Бокової, вона звернулася до Ради Безпеки з проханням організувати екстрене засідання з питання захисту культурної спадщини Іраку.

Як повідомляв УНІАН, на оприлюдненому джихадистами відео показано, як люди скидають на підлогу скульптури і ламають їх за допомогою кувалд.