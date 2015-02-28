Голова Hermitage Capital: цієї ночі Росія вступила в темну епоху тоталітарної диктатури

Про це йдеться у заяві політика і бізнесмена, голови інвестфонду Hermitage Capital Management Вільяма Браудера з приводу вбивства Бориса Нємцова.

"До цього режим Путіна в основному використовував в'язниці для боротьби з неугодними опозиційними політиками або ж їх видавлював з країни. Сьогодні їх стали показово вбивати. Я впевнений - це не останнє вбивство", - заявив Браудер, додавши, що не вірить у можливість неупередженого розслідування загибелі Нємцова в Росії.

Читайте такожСлідчі підозрюють у вбивстві Нємцова Україну, лібералів та ісламістів, але не Путіна"Борис Нємцов був одним з небагатьох людей в Росії, хто не боявся відкрито протистояти корупції, нелегітимності та безкарності путінського режиму, і це коштувало йому життя. Я ніколи не забуду, як Борис проводив по всьому світу кампанію за справедливість у справі про вбивство Сергія Магнітського, наполягаючи на тому, щоб західні уряди ввели санкції проти його вбивць. Сьогодні наш обов'язок - зробити це для нього", - сказав він.

Довідка. Білл (Вільям) Браудер - міжнародний фінансист і інвестор. Співзасновник і генеральний директоринвестиционного фонду Hermitage Capital Management, який у період з 1995 по 2006 роки був одним із найбільших (за деякими оцінками найбільшим) фондів іноземних інвестицій, які діяли на російському фондовому ринку.

З його діяльністю фонду пов'язана історія загибелі юриста Сергія Магнітського, який займався розслідуванням розкрадань сплачених інвестфондом податків.