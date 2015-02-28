Ситуація в Росії погіршуватиметься, обмежений простір свободи буде знищено - аналітик

Вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова - це результат розпалювання ненависті в російському суспільстві засобами жорстокої пропаганди.

Про це в коментарі УНІАН сказала аналітик «Chatham House» Орися Луцевич.

«Сьогодні я думаю, що вбивство Нємцова - це результат розпалювання ненависті у російському суспільстві засобами жорстокої пропаганди. Путін відкрив ящик Пандори: ультра-націоналістів, радикальних православних», - сказала вона.

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За її словами, за часи Путіна в Росії служби безпеки та силові відомства концентрували владу, а держава фінансувала консолідацію пропутінської більшості навколо ідеї «великої Росії».

«Ситуація в Росії буде погіршуватися. Залякування активістів, маргіналізація опозиції. Той обмежений простір свободи, який був в Росії, буде знищено. Протистояння Путіну можна буде вести лише у формі диссиденства 60-70. Мобілізація навколо народного фронту, консервативних пропутінських організацій буде витісняти будь-які незалежні голоси», - переконана експерт.

«Оруел: "Якщо свобода щось і означає, то це могти казати людям те, чого вони не хочуть чути". В Росії свободи немає і не буде. Смерть Нємцова - свідчення небезпеки для кожного, хто насмілиться бути вільним», - резюмує Луцевич.