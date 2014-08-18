У Росії до антиукраїнської пропаганди приєдналися дитячі канали

Окрім нейтральних мультиків, російським малятам показують ролики про те, "як українська армія бомбить Донбас", повідомляє Радіо Свобода.

Російський канал «Улыбка ребёнка» показав своїм маленьким глядачам анімаційний псевдопацифістський ролик, де українська армія буцімто бомбить Донбас.

Мультик «Одного разу наше життя змінилося» начебто (як вказано в титрах) створили художник-аніматор Олексій Балашов та кілька десятків дітей, що виїхали з Донбасу під час проведення АТО та зараз живуть у пункті тимчасового розміщення «Піонер» у Ростовській області в Росії.

Читайте такожПолоненого росіянина, який поїхав на Донбас через пропаганду про фашистів, передали матеріВідеоролик починається з дитячих малюнків мирного життя, які зруйнувала, як це стверджують автори мультфільму, українська армія. Ролик переконує, що саме вона бомбардувала міста та мирних жителів Донбасу. Рухомим рядком проходить гасло: «Врятуйте мешканців Донбасу від української агресії».

Крім того, в ролику активно використовується пацифістська символіка, що створює враження, наче на Донбасі відбувається конфлікт української армії й мирних місцевих мешканців, сил війни та миру. Жодної згадки про озброєних сепаратистів і росіян, що діють на Донбасі, у ролику немає.