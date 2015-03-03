На Кубі померла подруга Кастро

03:14, 03 березня 2015
Світ
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В Гавані у віці 89 років померла Наталія Ревуельта, яка народила доньку від Фіделя Кастро.

minval.az

Вона привернула увагу революціонера у 1952 році, пише ВВС Україна.

На початку 1950-х років, щоб підтримати Кастро, жінка продала свої коштовності і забрала усі заощадження з банку.

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Пара так ніколи і не одружилася. Наталія працювала на різноманітних посадах в уряді.

Їхня донька Аліна стала затятим противником політики кубинської влади. У 1993 році вона емігрувала до США і зараз живе у Маямі.

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