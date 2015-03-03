Росія та Білорусь мають намір створити єдиний візовий простір - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав під час заяви для преси за підсумками переговорів із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Затверджено також низку інших угод з міграційних питань, головним чином, щодо технічних аспектів взаємодії профільних відомств. Домовилися продовжити роботу зі створення єдиного візового простору. У цих цілях передбачається підготувати угоду про взаємне визнання віз, виданих громадянам іноземних держав», - сказав Путін.

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За його словами, сьогодні внесені зміни в угоду про забезпечення рівних прав громадян на свободу пересування та вибір місця перебування і проживання. Крім того, термін розгляду заяв громадян РФ та Білорусі на отримання посвідки на проживання не буде перевищувати трьох місяців, запевнив Путін.

Нагадаємо, наприкінці минулого року УНІАН повідомляв, що президент Білорусі поставив завдання уряду зменшити економічну залежність від Росії.