Президент Білорусі поставив завдання знизити залежність від Росії

Про це він заявив, представляючи нового прем'єр-міністра країни Андрія Кобякова, повідомляє радіо "Свобода". "Ми не можемо дозволити собі залежати тільки від одного або півтора ринків. Так, Росія наші брати, наші друзі, але ви бачите, як вони себе ведуть. Тому нам обов'язково потрібна диверсифікація, чого б це нам не коштувало. І ви на мене не ображайтеся: за це я спитаю дуже жорстко", - заявив Олександр Лукашенко.

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Розповідаючи про свою останню розмову з Володимиром Путіним під час самміту ЄАЕС в Москві, президент Білорусі описав її як жорстку, але ділову.

Описуючи ставлення російських виробників до білоруських, Олександр Лукашенко назвав їх "бандитськими". "Вони не можуть з нами конкурувати ні за ціною, ні за якістю, ні за нашою організованістю. Тому і застосовують адміністративний, а часто і просто бандитський ресурс", - заявив він.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що Білорусь виставила Росії рахунок за молочні продукти в доларах. Тепер Росія буде платити за білоруське молоко на 10% більше.