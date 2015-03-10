У Чорному морі розпочалися військово-морські навчання НАТО

Сім країн-членів НАТО розпочали військово-морські навчання в Чорному морі, повідомляє Радіо Свобода.

Військово-морської сили швидкого реагування у навчаннях складаються з флагмана США, ракетного крейсера «Віксбург» (USS Vicksburg) і суден з шести інших держав-учасників – країн Чорноморського регіону Туреччини, Румунії та Болгарії, а також Канади, Німеччини та Італії.

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Болгарський представник військово-морського флоту повідомив, що військові відпрацьовуватимуть захист від атак з повітря і від торпедних атак субмарин.

Напередодні командувач навчань адмірал Бред Вільямсон заявив, що в районі, де НАТО планує проводити навчання, були помічені російські військові кораблі і літаки. Втім, як додав військовий, російський флот діяв у відповідності до міжнародних правил.

Минулого тижня міністерство оборони Росії повідомило про початок великомасштабних військових навчань на півдні Росії та на спірних територіях, зокрема мова йде про анексований Крим і сепаратистський район Грузії Абхазію.