США проводять без Росії наймасштабніші військово-морські навчання - ЗМІ
Тихоокеанський флот США розпочав найбільші у світі міжнародні військово-морські навчання RIMPAC, які проходять в районі Гавайських островів. Флот Росії, який вперше взяв участь у навчаннях позаторік, на цей раз запрошення не отримав.
Про це повідомляє Радіо «Свобода».
Зазначається, що 24-ті за рахунком маневри триватимуть до 1 серпня, в них візьмуть участь 49 бойових кораблів, шість підводних човнів, більше 200 літаків і 25 тисяч військовослужбовців з 23 країн світу .
Після вторгнення російських військ на територію Криму лідери світових держав – США, Канади і більшості європейських країн оголосили про згортання військової співпраці з Російською Федерацією. Напруженість у відносинах Росії і Заходу зросла також після запровадження секторальних санкцій що Російської Федерації за її анексію Криму.
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Світова спільнота також обурена позицією Росії щодо ситуації на сході України, заявляючи про наявність доказів безпосередньої участі Кремля в розпалюванні конфлікту і військовій підтримці сепаратистів.