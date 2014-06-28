США проводять без Росії наймасштабніші військово-морські навчання - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо «Свобода».

Зазначається, що 24-ті за рахунком маневри триватимуть до 1 серпня, в них візьмуть участь 49 бойових кораблів, шість підводних човнів, більше 200 літаків і 25 тисяч військовослужбовців з 23 країн світу .

Після вторгнення російських військ на територію Криму лідери світових держав – США, Канади і більшості європейських країн оголосили про згортання військової співпраці з Російською Федерацією. Напруженість у відносинах Росії і Заходу зросла також після запровадження секторальних санкцій що Російської Федерації за її анексію Криму.

Читайте такожThe Telegraph: НАТО припинило участь Росії у навчаннях в Балтійському морі

Світова спільнота також обурена позицією Росії щодо ситуації на сході України, заявляючи про наявність доказів безпосередньої участі Кремля в розпалюванні конфлікту і військовій підтримці сепаратистів.