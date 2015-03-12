Кожен шостий росіянин допустив можливість Євромайдану - опитування

Такі результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), пише Лента.ру.

В неможливості російського Євромайдану переконані переважно громадяни з більшими доходами (80 відсотків) та з вищою освітою (79 відсотків). Малозабезпечені (71 відсоток) і малоосвічені (65 відсотків) учасники соціологічного дослідження вважають, що такий сценарій в країні імовірний.

При цьому 94 відсотки опитаних заявили, що не бажають повторення Євромайдану в Росії. Таку думку висловили респонденти різного віку, різного рівня достатку, як городяни, так і жителі сіл. Лише 2 відсотки заявили про зворотне.

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Опитування також показало, що за рік, який минув з часу аналогічного дослідження, думки росіян практично не змінилися.

Соціологічне дослідження ВЦВГД проводилося 21-22 лютого 2015 року. У ньому взяли участь 1,6 тисячі осіб з 132 населених пунктів в 46 регіонах Росії.