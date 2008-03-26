На саміт НАТО приїдуть 60 провідних політиків світу

На саміт НАТО 2-4 квітня в Бухаресті прибудуть близько 60 голів держав і урядів, повідомив в середу офіційний представник альянсу Джеймс Аппатурай.

"Ми не знаємо, чи всі приїдуть, але більшість приїде. Чекаємо близько 60 голів держав і урядів", - сказав він журналістам у Брюсселі.

Саміт НАТО проходитиме в кількох форматах: відбудуться засідання Ради альянсу, Ради євроатлантичного партнерства, Ради Росія-НАТО, Комісії Україна-НАТО, а також окреме засідання по Афганістану.

У засіданні, крім лідерів держав візьмуть участь президент Афганістану Хамід Карзай, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, верховний представник Євросоюзу із загальної зовнішньої політики і загальної політики в галузі зовнішньої безпеки Хав`єр Солана, а також представник керівництва Світового банку.