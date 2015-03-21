Росія знову проводить контртерористичну операцію в Махачкалі

У Росії силовики ввели режим контртерористичної операції в одному з районів Махачкали

Режим КТО був введений в суботу вранці, пише ТАСС.

"О 7:30 мск у Ленінському районі Махачкали введено режим КТО. Тривають заходи з пошуку і нейтралізації бойовиків", - повідомив представник оперативного штабу НАК в Дагестані.

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Силовики блокували бойовиків в одній з квартир багатоповерхового будинку на околиці Махачкали, повідомило агентству джерело в силових структурах міста.

"Ймовірно, заблоковано до двох бойовиків. Під час виставлення оточення бандити відкрили стрілянину. Був поранений один поліцейський. Йде спецоперація", - зазначило джерело.