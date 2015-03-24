На місці аварії A320 у Франції знайшли перший "чорний ящик" - ЗМІ
З'явилися повідомлення про виявлення першого "чорного ящика" на місці катастрофи лайнера Airbus A320 у Франції. За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинули 150 осіб.
Французькі рятувальники виявили перший бортовий самописець німецького лайнера А320 , що розбився на південному сході країни, повідомляє радіостанція France Info з посиланням на депутата національних зборів (нижня палата парламенту) від департаменту Альпи Верхнього Провансу Крістофа Кастаньо, повідомляє РИА Новости.
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"Одна з "чорних скриньок" літака була знайдена", - сказав депутат, який знаходиться в районі катастрофи.
Як повідомляв УНІАН, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп.
У катастрофі, за останніми даними, загинули 150 осіб. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.