Слідчі не виключають, що аеробус А320 міг розбитися через технічні неполадки
Голова групи французьких слідчих зазначив, що деякі технічні дані по авіакатастрофі досі невідомі.
Французьке слідство допускає версію, що причиною авіакатастрофи літака А320 на півдні Франції були технічні неполадки.
Про це заявив голова групи французьких слідчих Жан-П'єр Мішель в інтерв'ю телеканалу BFM TV, повідомляє LB.ua.
"Зараз ми не можемо відкидати версію несправності на борту", - сказав він.
При цьому Жан-П'єр Мішель додав, що деякі технічні дані по авіакатастрофі досі невідомі.
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Пасажирський літак А320 авіакомпанії Germanwings, що летів з Іспанії до ФРН, розбився в гористій місцевості на півдні Франції 24 березня. На його борту знаходилися 144 пасажири і шість членів екіпажу. Всі вони загинули.
Згідно з попередньою версією французької прокуратури, другий пілот Андреас Любіц, скориставшись відсутністю командира, заблокувався в кабіні пілотів і свідомо спрямував літак у землю.