Путін зняв заборону на поставку до Ірану зенітних ракетних систем С-300

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Указ знімає заборону на транзитне переміщення через територію Російської Федерації (в тому числі повітряним транспортом), вивезення з території Російської Федерації до Ісламської Республіки Іран, а також передачу Ісламській Республіці Іран поза межами Російської Федерації з використанням морських і повітряних суден під Державним прапором Російської Федерації зенітних ракетних систем С-300», - йдеться в довідці до документа.

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У 2005 році Росія домовилася з Іраном про поставку як мінімум п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки у розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р. Дмитро Медведєв, який обіймав тоді пост глави держави, запровадив заборону на поставку Ірану С-300 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує поставку Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше як попередню оплату кошти в розмірі 166, 8 млн дол.

США не раз заявляли про неприйнятність поставок до Ірану комплексів С-300.