США занепокоєні ідеєю Путіна продавати Ірану зенітні ракетні системи

Про це у телефонній розмові з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив Джон Керрі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Так, 2 квітня було підписано рамкову угоду щодо іранської ядерної програми, яка передбачає скорочення масштабів ядерної програми Ірану в обмін на поступове зняття міжнародних санкцій.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи указ Путіна, заявив, що в світлі прогресу, досягнутого на переговорах Тегерана і "шістки" в Лозанні, "необхідність у такого роду ембарго, причому в окремого, добровільного російського ембарго, повністю відпала».

Раніше, президент Росії Володимир Путін зняв заборону на постачання зенітних ракетних систем С-300 в Іран