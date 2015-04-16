США засуджують вбивство Бузини і Калашнікова і закликають до їх розслідування

Про це заявила офіційний представник держдепартаменту Марі Харф, пише РИА Новости Україна.

"Ми засуджуємо вбивство українського журналіста і колишнього члена парламенту від опозиційної "Партії регіонів"... і закликаємо з відкритого розслідування цих злочинів, про що сказав президент Порошенко", - сказала Харф на брифінгу.

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Журналіст Олесь Бузина був убитий 16 квітня у дворі свого будинку в Києві.

15 квітня в Києві був убитий екс-депутат від ПР Олег Калашніков. Порушено кримінальну справу про умисне вбивство. Основні версії злочину - політична діяльність Калашникова, пов'язана з участю в "Антимайдані", вбивство з метою пограбування і бізнес загиблого.