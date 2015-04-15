Геращенко назвав версії убивства екс-нардепа Калашнікова

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, серед основних будуть розглядатися версії політичної діяльності загиблого, його бізнес-інтересів, особистих відносин, а також убивства з метою пограбування.

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"Без сумніву, покійний дуже багато знав про те, хто і як фінансував "антимайдан", який коштував Януковичу і його камарильї кілька мільйонів гривень на день. Ці таємниці він понесе з собою в могилу. Але не один Калашніков багато знав", - зауважив Геращенко.

УВС Києва порушено кримінальну справу за статтею 115 КК - умисне вбивство.