Геращенко назвав версії убивства екс-нардепа Калашнікова
23:33, 15 квітня 2015Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, які версії вбивства екс-регіонала Олега Калашнікова розглядатиме УВС Києва
Геращенко назвав версії убивства екс-нардепа Калашнікова / УНИАН
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, серед основних будуть розглядатися версії політичної діяльності загиблого, його бізнес-інтересів, особистих відносин, а також убивства з метою пограбування.
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"Без сумніву, покійний дуже багато знав про те, хто і як фінансував "антимайдан", який коштував Януковичу і його камарильї кілька мільйонів гривень на день. Ці таємниці він понесе з собою в могилу. Але не один Калашніков багато знав", - зауважив Геращенко.
УВС Києва порушено кримінальну справу за статтею 115 КК - умисне вбивство.
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