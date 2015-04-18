Туринську плащаницю вперше за 5 років відкрили для відвідування

Цього разу на зовсім короткий час - до 24 червня. Плащаницю тримають у Туринському кафедральному соборі, повідомляє "5 канал". Демонструють її зрідка через бажання зберегти тканину, хоча навколо аутентичності реліквії досі тривають суперечки.

Читайте такожТуринську плащаницю виставлять на загальний огляд вперше за п'ять роківУ Святому престолі плащаницю називають потужним символом Христових страждань. Але не наполягають на її оригінальності.

Деякі вчені Ватикану переконують у справжньості реліквії, інші - це заперечують, адже дані радіовуглецевого аналізу кажуть про підробку датовану XIII чи XIV сторіччям. Втім, пояснити, як зображення людини перенеслося на тканину, - не можуть.