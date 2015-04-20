Коморовський назвав директора ФБР невігласом за висловлювання про причетність поляків до Голокосту

Про це він заявив в ефірі TVP Info, повідомляє Польське радіо.

Директор ФБР Джеймс Комі під час виступу у вашингтонському Музеї Голокосту 15 квітня сказав, що "під час війни багато добрих людей, які любили свої родини, допомагали сусідам та ходили до костелу, разом з нацистами вбили мільйони людей. На їхню думку, вбивці та їхні партнери з Німеччини, Польщі та Угорщини не зробили нічого поганого, адже вони переконали себе в тому, що у них не було вибору".

За словами президента Поьщі, ці слова не тільки спотворюють історичну правду, а й ображають людей, які допомагали євреям у Польщі під час Другої світової війни.

«Ці заяви вимагають реакції польської держави, реакція вже є, але потрібна також кропітка праця над розбиттям образливих для поляків стереотипів. Слова директора ФБР образливі не тільки з точки зору пам’яті про страждання поляків під час війни, а в першу чергу з огляду на тисячі Праведників народів світу з Польщі, які євреїв під час війни рятували», - сказав Коморовський.

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МЗС Польщі вже викликало американського посла у Варшаві, йому вручили ноту протесту та вимогу вибачитися за слова Комі.

Посол США у Польщі Стефан Малл вже заявив журналістам, що директор ФБР напевно не хотів образити поляків.

«Директор Комі напевно не натякав, що сучасна Польща несе відповідальність за тих злочинців. Він не хотів применшити внесок відважних поляків, таких як професор Карський, до справи рятування євреїв від Голокосту», - сказав він.

Він уточнив, що припущення про співучасть Польщі у винищуванні євреїв не є офіційною позицією уряду США. У Twitter Малл повідомив, що буде працювати над тим, щоб виправити становище.