Пентагон розкритикував Європу через скорочення витрат на оборону

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, передає "Голос Америки". Глава Пентагону додав, що зниження оборонних витрат зашкодило можливостям Європи як здібного союзника США.

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"Вони роблять недостатньо. Вони витрачають на оборону менше по відношенню до свого ВВП, ніж раніше, ніж ми зараз, ніж багато інших країн, включаючи Росію. Цього занадто мало", - заявив Ештон Картер.

За його словами, російська агресія в Україні, проблема біженців в Північній Африці і масові вбивства в редакції журналу Charlie Hebdo в Парижі стали тими "дзвінками", які говорять про необхідність зміцнення безпеки.

"Думаю, коли "холодна війна" закінчилася, багато хто в Європі вважав, що закінчилися і їх проблеми у сфері безпеки. Тепер вони починають прокидатися", - сказав міністр оборони США.