Більдт: ми попереджали про плани Путіна, але Брюссель спав

Про це Карл Більдт заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає "ЄвроПравда". "Думаю, що ми повинні були відреагувати рішуче по відношенню до Росії, коли вона почала вести себе неправильно влітку 2013 року",- зазначив він.

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"Ясно, коли вони почали застосовувати санкції проти України, ми не бачили чітко наслідків цього, і я пам'ятаю, що Радек (Сікорський - ред.) і я намагалися попередити Брюссель, Брюссель більшою чи меншою мірою спав. Чи це щось змінило? Я не знаю. Але це було помилкою",- наголосив Карл Більдт.

За словами шведського дипломата, найближчим часом наміром Володимира Путіна буде перетворити окуповані території в анклави. "Я думаю, що на даний момент він прагне створити анклави - цих "народних республік" без народів, до речі, але тим не менш - зміцнити їх у військовому відношенні",- зазначив він.

"Думаю, що він би хотів, щоб вони (самопроголошені республіки - ред.) мали можливість проводити військові операції власними силами, тому що він знає, що політична ціна, пов'язана з відправкою регулярної російської армії, занадто висока",- наголосив Карл Більдт.

За його словами, найкраще, що зараз може зробити ЄС - це зберегти санкції і підтримувати Україну "різними способами". "Україна повинна пройти через важкий час, і вона потребує нашої солідарності, співчуття і підтримки. Ці речі, я думаю, пріоритетні",- наголосив Карл Більдт.

Нагадаємо, країни Євросоюзу продовжили економічні санкції відносно Росії до кінця року.