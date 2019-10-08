Що переможе – "хотєлки" Пхеньяна чи бажання Трампа повісити собі "медальку за КНДР"

Чергові робочі переговори між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю щодо ядерного роззброєння Корейського півострова у Швеції завершилися безрезультатно. При цьому у північнокорейському міністерстві закордонних справ заявили, що не мають наміру продовжувати перемовини з США доти, доки Вашингтон не вживе «практичних заходів щодо повної і незворотної відмови від ворожої політики стосовно КНДР».

Переговори між США та КНДР носять характер коливань. З одного боку, Пхеньян піднімає температуру, тобто емоційні настрої, проводячи випробування ракет. Зокрема, за останні місяці відбулося кілька запусків ракет малої та середньої дальності, які не загрожують території США, але надто лякають Південну Корею та Японію.

З іншого боку, після цих запусків ініціюються консультації, після яких Трамп говорить, що готовий відновити переговорний процес. Адже в цьому процесі зацікавлена його адміністрація, яка хотіла би повісити собі «медальку за КНДР» на мундир дипломатії та показати, що їй вдалося вирішити проблему північнокорейської загрози хоча б для США, якщо не для регіону в цілому, в тому числі згорнути північнокорейську програму ракет великої дальності та призупинити роботу ядерних центрів у КНДР, де можуть виготовлятися ядерні боєголовки для цих ракет.

За великим рахунком, Пхеньян не проти часткового демонтажу ядерних центрів і згортання випробувань ракет великої дальності. Але він хотів би бачити кроки назустріч з боку США. По-перше, він прагне припинення спільних воєнних навчань США, Південної Кореї та Японії поблизу кордонів КНДР. Адже Пхеньян завжди розглядав ці навчання як пряму загрозу своїй національній безпеці.

У свою чергу, Пхеньян буде вибивати і вичавлювати з Трампа свої «хотєлки». І тут є велика загроза для США, оскільки частковий демонтаж і припинення запусків ракет ще не означає остаточну відмову Північної Кореї від ракетної програми і денуклеаризацію Корейського півострова

По-друге, Пхеньян хотів би зняття персональних та секторальних санкцій з північнокорейських підприємств, принаймні з тих, що є орієнтованими на експорт. Тому що наявний санкційний режим досить сильно б’є по КНДР та стримує, зокрема, китайсько-корейську співпрацю на півночі країни, де існують промислові регіони, які виготовляють товари для Китаю, які потім туди експортуються.

По-третє, актуальним є питання поставок робочої сили Північною Кореєю до Китаю та країн Південно-Східної Азії. КНДР хотіла б, щоб ці напрямки працювали.

Але основне бажання Пхеньяна – здійснення прямого діалогу між ним і Вашингтоном, аби час від часу відбувалися зустрічі лідерів КНДР Кім Чен Ина та США Дональда Трампа.

Тобто, в сухому залишку, Пхеньян прагне поступок з боку Сполучених Штатів. Не пакетом, а розтягнутих у часі. Тому що для Північної Кореї не існує актуальності електоральної логіки: для неї що п’ять років, що 25 – це одне й те саме, оскільки Кім Чен Ин не обирається, а є пожиттєвим лідером Північної Кореї.

А от Дональду Трампу доводиться думати про вибори, і для нього завжди актуальна електоральна підтримка. Тому, чим ближче до виборів, тим частіше він буде змушений говорити про те, що йому вдалося виступити миротворцем у питанні Північної Кореї і зняти загрозу КНДР для США. І він буде вибивати відповідні погодження з боку Пхеньяна.

У свою чергу, Пхеньян буде вибивати і вичавлювати з Трампа свої «хотєлки». І тут є велика загроза для США, оскільки частковий демонтаж і припинення запусків ракет ще не означає остаточну відмову Північної Кореї від ракетної програми і денуклеаризацію Корейського півострова.

Більше того, такими діями Трамп розколює партнерство з Південною Кореєю та Японією, які залежні від американської парасольки безпеки. Тому ці країни будуть змушені вдаватися до асиметричних дій, наприклад, досягати тих чи інших компромісів із Пхеньяном. А це, з одного боку, розколює єдність у протистоянні Північній Кореї, а з іншого – Китаю. Тому що Китай підтримує Північну Корею, і це загальновідомий факт. Китай це робить заради боротьби з загрозами, які існують для нього з боку США.

Крім того, у заяві міністерства закордонних справ КНДР наголошувалося, що доля подальших переговорів між США та КНДР залежить виключно від позиції Штатів, а термін визначений до кінця поточного року. Що означає цей термін, і що КНДР почне робити, якщо США не задовільнять її «хотєлки»?

Передусім Північна Корея відновить запуски ракет і продовжить свою ядерну програму. У КНДР не будуть навіть робити жодних демонстративних кроків, а просто дозволять зробити витік інформації про випробування. Цього буде достатньо для того, щоб показати, що вони налаштовані серйозно.

Крім того, у КНДР розуміють, що вже за кілька місяців США будуть занурені у президентський виборчий процес, і Трампу буде не до Північної Кореї – він буде зосереджений на вирішенні внутрішньополітичного кейсу. А поки що з Трампа можна вибити якісь зовнішньополітичні поступки. Тому Пхеньян і намагається це робити.

Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства