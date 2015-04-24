В Італії арештували можливих спільників "Аль-Каїди"
15:29, 24 квітня 2015Світ
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В Італії арештовано 18 можливих членів "Аль-Каїди", які, за версією поліції, могли планувати теракт проти Ватикану в березні 2010 року.
Операція із затримання передбачуваних спільників проводилася в Сардинії / italyandme.com
За попередньою інформацією, деякі із затриманих були безпосередньо пов'язані з Усамою бін Ладеном і причетні до організації терактів у Пакистані, передає Бі-бі-сі. Імовірно, двоє безпосередньо займалися охороною Усами бін Ладена.
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Прокурор Кальярі Мауро Мура повідомив, що затримані могли планувати теракт у Ватикані в березні 2010 року - про це свідчать перехоплені телефонні переговори.
Широкомасштабна операція по затриманню можливих спільників "Аль-Каїди" проводилася в Сардинії.
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