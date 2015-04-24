Майкл Макфол: Обама реагує жорсткіше, ніж Буш

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді, відповідаючи на питання журналістів про слабкість Обами.

"Що стосується його слабкості, якщо ми говоримо про Росію, то ви знаєте, скільки людей потрапили під санкції після конфлікту Росії та Грузії, коли був такий сильний і могутній республіканець (Джордж Буш-мол. - ред.) в Білому домі?", - запитав Макфол.

За його словами, ніяких санкцій не було ні після Грузії, ні після військового перевороту в Польщі в 1981 році.

"Чому я це кажу? Обама - найжорсткіший в цьому плані. І списки були ширші, і типи санкцій були жорсткіші, ніж в інших випадках", - заявив він.

Читайте такожКолишній посол США в Росії вважає головним завданням Путіна стан "ні війни, ні миру"Макфол також згадав про американський вплив на позицію МВФ щодо України.

"МВФ, звичайно, самостійна організація, я хочу це підкреслити, але у нас є там друзі. Пан Ліптон (заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон - ред.) раніше працював зі мною в Білому домі. Ця сума - 48 мільярдів доларів на чотири роки, це в 40 разів більше, ніж американці дали Грузії після війни. Для порівняльного аналізу, це дійсно велика допомога Україні. Це більше, ніж Буш робив для Грузії", - розповів він.

Третім аргументом Макфол назвав вигнання Росії з великої вісімки.

"Ще кілька пунктів для історії. Велика вісімка. Ми відмовили Росії. Не я особисто, а Обама. Буш цього не робив, коли була війна в Грузії, Клінтон цього не робив, коли була Чеченська війна. А Обама це зробив. Обама був першим президентом, який скасував саміт вже після того, як він був призначений. Інші цього не робили. Тобто, цей образ, що він слабкий, не збігається з його політикою", - вважає колишній посол США у Росії.