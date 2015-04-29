Мін'юст Росії ліквідував партію Навального

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Мін'юстом Росії прийнято рішення про визнання документа про державну реєстрацію політичної партії Партія прогресу такою, що втратила чинність, відтак відомості про неї та її структурні підрозділи виключено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що організація не виконала вимог закону "Про політичні партії", згідно з яким повинна була "здійснити державну реєстрацію регіональних відділень не менш, ніж у половині суб'єктів Росії не пізніше, ніж через шість місяців з дня державної реєстрації самої політичної партії".

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У повідомленні говориться, що в жовтні 2014 представники Партії прогресу повідомили в міністерство про реєстрацію 44 регіональних відділень, однак насправді було створено лише 16 представництв.