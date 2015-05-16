Пентагон поверне Німеччині базу в Штутгарті
09:20, 16 травня 2015Світ
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Базу віддадуть владі Німеччини в 2015 році
REUTERS
США припиняють роботу своєї військової бази в німецькому Штутгарті.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає lenta.ru.
База буде повернута владі Німеччини в 2015 році. Як пояснюється, наявність адміністративної бази в Штутгарті надлишкова з точки зору потреб американських збройних сил.
На базі, розташованій в центрі Штутгарта, знаходяться підрозділи зв'язку та охоронні структури.
Пентагон зазначає, що повернення бази «не позначиться на національному становищі ні США, ні країни перебування».
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