Пентагон поверне Німеччині базу в Штутгарті

США припиняють роботу своєї військової бази в німецькому Штутгарті.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає lenta.ru.

База буде повернута владі Німеччини в 2015 році. Як пояснюється, наявність адміністративної бази в Штутгарті надлишкова з точки зору потреб американських збройних сил.

На базі, розташованій в центрі Штутгарта, знаходяться підрозділи зв'язку та охоронні структури.

Пентагон зазначає, що повернення бази «не позначиться на національному становищі ні США, ні країни перебування».