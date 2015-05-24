ЗМІ повідомили про зникнення брата Кім Чен Ина після візиту до Лондона

Кім Чен Чхоль повинен був 23 травня сісти на літак до Москви, щоб потім вирушити в Пекін, а потім — у Пхеньян. Але його не виявилося в списку пасажирів. У Пекін, за інформацією південнокорейських ЗМІ, брат лідера КНДР також не прибував, повідомляє Новая газета.

За інформацією BBC, Кім Чен Чхоль не перший раз виїжджає за кордон, щоб відвідати концерт Еріка Клептона. Раніше він відвідував виступи артиста в Німеччині та Сінгапурі.

У той же час у прес-службі Скотленд-Ярду заявили, що поліція "не починала розслідування" за фактом ймовірного зникнення старшого брата лідера КНДР, повідомляє ТАСС.

"Нам не надходило заяви про зникнення людини з таким ім'ям, - заявив офіційний представник столичної поліції. - Отже, зусилля з її розшуку не робилися".

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Зазначимо, що Кім Чен Чхоль є старшим братом Кім Чен Ина. Він не успадкував владу в Північній Кореї, оскільки перебував у немилості батька за спробу потрапити в японський Діснейленд за підробленим паспортом.

Чинний північнокорейський лідер Кім Чен Ин прославився граничною жорстокістю по відношенню до своїх родичів і колег в уряді. 13 травня південнокорейські ЗМІ повідомили про розстріл міністра оборони КНДР Хен Чен Чхоля за те, що той заснув під час наради.

У грудні 2013 року стало відомо, що Кім Чен Ин наказав стратити свого дядька Чан Тсон Тхека.