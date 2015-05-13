Міністра оборони КНДР розстріляли за наказом Кім Чен Ина на очах у сотень свідків - ЗМІ

Розвідувальні служби Південної Кореї дізналися про страту міністра оборони КНДР генерал-полковника Хен Ен Чхоля, повідомляє Дождь з посиланням на Yonhap.

За попередніми даними, генерала розстріляли 30 квітня із зенітних знарядь на очах у сотень свідків.

За даними телеканалу JTBC, генерала стратили за зраду — він нібито заснув у присутності лідера держави Кім Чен Ина під час військового огляду.

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З червня минулого року Хен Ен Чхоль обіймав посаду міністра Народних збройних сил, а у вересні був обраний членом Державного комітету оборони. При цьому він не був головним північнокорейським воєначальником — ним вважається «друга людина» в номенклатурі КНДР, начальник Головного політичного управління армії Хван Бен Со.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, проте раніше керівництво КНДР вже вдавався до такого способу покарання. У 2013 році був страчений дядько глави держави Чан Сон Тхек, який вважався одним з найвпливовіших політиків в країні. За даними перебіжчиків, ситуація в державі зараз нестабільна, оскільки члени вищого військового керівництва не проявляють достатньої поваги по відношенню до Кім Чен Ина.