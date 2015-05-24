У Каннах назвали найкращий фільм і кращих акторів кінофестивалю

Картина розповідає історію колишнього бійця угрупування "Тигри звільнення Таміл-Ілама", який втікає до Франції разом з молодою жінкою і дівчинкою, щоб отримати політичний притулок, повідомляє Meduza.

Премію Одиару вручили голови журі Джоел і Ітан Коени.

Гран-прі фестивалю отримав фільм "Син Саула" угорського режисера Ласло Немеша.

Премія за режисуру дісталася Хоу Сяосяню з Тайваню, який зняв картину "Вбивця".

Читайте такожУ Франції відбулася церемонія відкриття Каннського кінофестивалю

Кращим актором журі Каннського фестивалю визнало Венсана Ліндона ("Закон ринку").

Нагороду за кращу жіночу роль одержали Руні Мара ("Керол") і Емманюель Берко ("Мій король").

Приз журі фестивалю дістався фільму "Лобстер" грецького режисера Йоргоса Лантімоса.