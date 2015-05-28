Лінкявічюс про Жириновського: "Місце таких політиків - в зоопарку"

У відповідь на запитання BNS про висловлювання Жириновського, глава МЗС сказав, що місце деяких політиків у зоопарку.

"Ми не повинні втягуватися в цю дискусію. Я вже заявляв, що місце таких політиків в зоопарку. Я не бачу сенсу пускатися в дискусії такого рівня", - сказав у середу BNS міністр, який перебуває в Нью-Йорку, повідомляє Delfi.

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Лінкявічюс звернув увагу на те, що з вересня минулого року Жириновського внесено в "чорний список" Євросоюзу, особам з якого заборонений в'їзд в країни співтовариства.