Лінкявічюс про Жириновського: "Місце таких політиків - в зоопарку"
09:59, 28 травня 2015Світ
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не бачить сенсу в порожніх дискусіях з приводу розмов депутата Держдуми РФ Володимира Жириновського про те, що у Литви потрібно "забрати Вільнюс і Клайпеду".
Лінас Лінкявічюс / УНІАН
У відповідь на запитання BNS про висловлювання Жириновського, глава МЗС сказав, що місце деяких політиків у зоопарку.
"Ми не повинні втягуватися в цю дискусію. Я вже заявляв, що місце таких політиків в зоопарку. Я не бачу сенсу пускатися в дискусії такого рівня", - сказав у середу BNS міністр, який перебуває в Нью-Йорку, повідомляє Delfi.
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Лінкявічюс звернув увагу на те, що з вересня минулого року Жириновського внесено в "чорний список" Євросоюзу, особам з якого заборонений в'їзд в країни співтовариства.
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