Бойові дії на Донбасі можуть поновитися в будь-який час - голова МЗС Литви

Про це після зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Європейська Правда з посиланням на видання Delfi.

За словами Лінкявічюса, ситуація з безпекою в східній Україні нестабільна і крихка, а важке озброєння, включаючи танки, розміщено не тільки навколо Донецька чи Луганська, але й на інших окупованих територіях.

"Таким чином, слід дуже уважно стежити за ситуацією, у що вона може вилитися в найближчому майбутньому", – сказав Лінкявічюс.

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"Якщо це озброєння там зосереджено, мабуть, є на це причини, тому виключити можливість ескалації важко", - зазначив він.

Незважаючи на напруженість, Павло Клімкін запевнив Лінкявічюса, що Київ як і раніше дотримується Мінських угод на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ Литви заявив, що Росія чинить тиск, зокрема, використовуючи ситуацію на сході України, щоб випробувати міцність рішення Євросоюзу про введення між Україною та ЄС зони вільної торгівлі починаючи з 1 січня 2016 року.