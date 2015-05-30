Україна може покладатися на підтримку Литви - заступник голови Сейму

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

Сторони обговорили питання інтенсифікації двостороннього співробітництва з питань безпеки, оборони та залучення інвестицій в Україну. Крім того, співрозмовники велику увагу приділили питанню європейської перспективи України та протидії тим загрозам, які сьогодні стоять перед країною.

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За словами Кіркіласа, країни Прибалтики, як ніхто інший, розуміють "загрози, з якими зіткнулася Україна".

"Наші країни об'єднує спільна історія і давні дружні стосунки. Ви завжди можете покладатися на нашу підтримку в будь-якій ситуації", - зазначив заступник голови Сейму Литви.