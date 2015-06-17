Кількість загиблих від коронавіруса MERS у Південній Кореї досягла 20 осіб

Кількість загиблих від коронавіруса близькосхідного респіраторного синдрому (БВРС-КоВ/ MERS) у Південній Кореї досягла 20 осіб, повідомило агентство Рьонхап з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни, передає РИА Новости.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих і 162 заражених.

Карантинний режим передбачений для 6,5 тисячі осіб.

Близько половини хворих були інфіковані в Сеульському медичному центрі Samsung (Seoul Samsung Medical Center), де були виявлені перші випадки захворювання. Основною причиною поширення захворювання вважається недостатньо ефективні заходи щодо попередження передачі вірусу від перших хворих лікарям і пацієнтам лікарні. Повідомлялося, що було інфіковано вірусом шофера швидкої допомоги цього ж госпіталю, причому він продовжував працювати, незважаючи на появу перших симптомів захворювання.

Читайте такожВ Європі помер перший пацієнт, заражений вірусом MERS

Уряд країни опублікував список з 84 лікарень, де проходили лікування ті, кого інфіковано вірусом БВРС-КоВ/MERS, так як міністерство охорони здоров'я вважало, що всі випадки інфікування відбулися у медичних закладах через несвоєчасних заходи щодо ізоляції перших хворих. Однак у вихідні з'явилися повідомлення про перший випадок зараження поза стінами медустанови, що створює ризик ще більшого поширення інфекції.

Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому не має особливих симптомів на ранніх стадіях. Найбільшому ризику захворювання схильні люди з ослабленим імунітетом, хронічною хворобою легенів, діабетом та з нирковою недостатністю. Вакцини від вірусу не існує.