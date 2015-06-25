Влада Сочі попередила населення про загрозу формування смерчів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськадміністрації Сочі.

"Увага! У місті Сочі є ймовірність формування смерчів над морем з можливим виходом їх на сушу", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, місцева влада просить жителів і гостей курорту по можливості не залишати будинки і виключити перебування в районі узбережжя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, на Сочі обрушилась найсильніша за останні місяці злива. Десятки вулиць в Центральному, Хостинському і Адлерському районах виявилися затопленими. На допомогу громадянам вирушили рятувальники МНС Росії.