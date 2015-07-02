Міністр фінансів Греції пригрозив піти у відставку, якщо більшість підтримає умови кредиторів
Міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс заявив, що піде у відставку, якщо на референдумі 5 липня більшість виявиться у прихильників прийняття умов кредиторів з порятунку Греції.
Відповідаючи на запитання в інтерв’ю телебачення Bloomberg, чи залишиться він міністром фінансів, якщо більшість підтримає реформи, необхідні кредиторам, Варуфакіс сказав: «не залишуся», повідомляє "Радіо Свобода".
Водночас він очікує перемоги тих, хто скаже «ні» умовам кредиторів і що він та прем’єр-міністр Алексіс Ципрас «вироблять взаємовигідну угоду з рештою Європи».
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Тим часом, голова ради міністрів фінансів єврозони сказав, що відмова виборців прийняти умови, запропоновані Греції, не сприятиме зміцненню позиції Греції на переговорах, а поставить і Грецію, і Європу в «дуже важку» ситуацію.
Міністри фінансів зони євро призупинили подальші переговори щодо заборгованості Афін до проведення референдуму.