У США визнали винним "колорадського стрільця", який розстріляв десятки людей на прем'єрі "Бетмена"

На фото: до суду везуть одну з жертв Холмса, Калеба Медлі.

Як повідомляє Reuters, Джеймса Холмса визнали винним за всіма 165 епізодами звинувачення, включаючи масове вбивство.

Після тримісячного процесу, на якому свідчили сотні свідків і були продемонстровані тисячі доказів, журі присяжних ухвалило одноголосне рішення, відкинувши версію захисту про неосудність вбивці.

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Тепер обвинувачення може вимагати для Холмса смертної кари.

У ніч на 20 липня 2012 року Джеймс Холмс увійшов до приміщення кінотеатру в штаті Колорадо, де відбувалася прем'єра нового фільму з циклу про Бетмена ("Темний лицар. Відродження легенди"), розпилив там сльозогінний газ і почав стріляти по глядачах: загинули 12 осіб, поранення отримали 70.