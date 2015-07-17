У США визнали винним "колорадського стрільця", який розстріляв десятки людей на прем'єрі "Бетмена"
Йому загрожує смертна кара.
На фото: до суду везуть одну з жертв Холмса, Калеба Медлі.
Як повідомляє Reuters, Джеймса Холмса визнали винним за всіма 165 епізодами звинувачення, включаючи масове вбивство.
Після тримісячного процесу, на якому свідчили сотні свідків і були продемонстровані тисячі доказів, журі присяжних ухвалило одноголосне рішення, відкинувши версію захисту про неосудність вбивці.
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Тепер обвинувачення може вимагати для Холмса смертної кари.
У ніч на 20 липня 2012 року Джеймс Холмс увійшов до приміщення кінотеатру в штаті Колорадо, де відбувалася прем'єра нового фільму з циклу про Бетмена ("Темний лицар. Відродження легенди"), розпилив там сльозогінний газ і почав стріляти по глядачах: загинули 12 осіб, поранення отримали 70.